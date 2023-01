RASATURA sempre PERFETTA con il rasoio elettrico Braun

Acquista ora su Amazon il rasoio elettrico Braun Series XT3 può essere tuo ad un ottimo prezzo.

Che tu sia un fan della barba incolta oppure di una rasatura giornaliera perfetta la tua barba da oggi sarà sempre in ordine proprio come la desideri grazie al rasoio elettrico Braun Series XT3 dotato di un pratico rifinitore per depilazione da uomo. Puoi acquistarlo ora su Amazon ad un prezzo scontato.

Con lo sconto del 36% dal prezzo iniziale di 46,94 euro lo pagherai solo 29,99 euro.

Rasatura impeccabile e rifinitura perfetta con il rasoio elettrico Braun Series XT3

Il rasoio elettrico Braun è praticamente un prodotto 3 in 1.

Difatti è un rifinitore, un body groomer e un rasoio elettrico da uomo, tutto questo in un unico, piccolo e pratico dispositivo. Il design sottile e l’impugnatura antiscivolo ed ergonomica rendono questo rasoio particolarmente facile da usare.

Sono inclusi nella confezione anche:

3 pettini per i peli del viso (da 1, 2 e 5 millimetri)

(da 1, 2 e 5 millimetri) 2 pettini per i peli del corpo (da 0 e 3 millimetri).

La lama 4D, di cui è dotato il rasoio elettrico Braun proposto, offre una rasatura facile, confortevole ma anche molto delicata sulla pelle. Inoltre il rifinitore e il rasoio sono impermeabili al 100% e possono quindi essere usati sia asciutti che bagnati. Inclusa nella confezione riceverai anche una pratica custodia da viaggio con cui potrai portare il rasoio sempre con te.

Questo rasoio elettrico Braun può essere tuo ad un ottimo prezzo, acquistalo ora su Amazon. Affrettati perché le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.