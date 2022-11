Radiatore elettrico Wi-Fi SCONTO Black Friday del 30%

Sconto del 30% per il radiatore elettrico Wi-Fi di Gridinlux su Amazon.

Il radiatore elettrico è l’acquisto ideale in questo periodo, con l’arrivo dell’inverno potrai scaldarti in poco tempo e in maniera smart. Ed oggi, troviamo il radiatore elettrico di Gridinlux ad un prezzo incredibile, con lo sconto da Black Friday, è in offerta su Amazon a soli 155,61€. Così potrai risparmiare ben 67,36€ rispetto al suo prezzo di partenza.

Per poter acquistare questo radiatore elettrico Wi-Fi di Gridinlux, con il super sconto del 30%, ti basterà aggiungere il prodotto al carrello di Amazon. Poi al momento del pagamento finale, l’articolo risulterà scontato automaticamente.

Dii basta al freddo in casa durante l’inverno con questo radiatore elettrico Wi-Fi

Questo radiatore elettrico Wi-Fi ti permetterà di scaldarti durante l’inverno in pochissimo tempo. Dal design moderno, semplice ed elegante, un radiatore Wi-Fi super smart, perfetto per ogni tipo di casa.

Il modello di Gridinlux è interamente composto in vetro di altissima qualità, perfetto per riscaldare in modo veloce 20 mq. Il radiatore elettrico è in grado di sviluppare fino a 2000W, possiede anche una autogestione della temperatura tra i 5° e i 40°.

Inoltre, è possibile scegliere due potenze termiche, la prima con prestazioni di 1000W e la seconda da 2000W. Questo articolo può essere controllato tramite l’app “Tuya Smart”, grazie alla connessione Wi-Fi. Si collega sia ad Amazon Alexa e sia a Google Home.

Il prodotto di Gridinlux possiede uno schermo e un display touch, un pannello di controllo smart molto semplice da utilizzare. Contiene anche un sistema di sicurezza per evitare il surriscaldamento, si spegne automaticamente. Può essere posizionato a terra o sulla parete, a seconda delle proprie esigenze.

Il radiatore elettrico Wi-Fi di Gridinlux oggi, può essere acquistato ad un prezzo incredibile grazie allo sconto da Black Friday. In offerta su Amazon a soli 155,61€. Per tutti gli utenti Prime, è anche garantita una spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.