Raclette in pietra naturale: IDEA TOP per cene con amici

Scopri i vantaggi della Raclette in pietra naturale, oggi con il 56% di sconto su Amazon: il piacere della cottura lenta e delle cene fra amici.

Scopri i vantaggi della Raclette in pietra naturale, adatta fino a 8 persone e oggi con il 56% di sconto su Amazon: il piacere della cottura lenta e delle cene fra amici.

Riscopri il piacere delle lunghe cene piene di chiacchiere con i tuoi amici: la raclette in pietra naturale è un elogio alla lentezza, al buon cibo cucinato ad arte, e alla celebrazione di quelle serate piene di risate e aneddoti con gli amici di una vita. Il grill Raclette di Severin è dotato di una pietra naturale che conserva il calore per lungo tempo e mantiene le pietanze sempre calde e pronte per essere gustate, e sotto presenta 8 padelline antiaderenti incluse nella confezione. Presenta anche una luce LED per regolare la temperatura della raclette, con la quale potrai cucinare carne, verdure, pesce e non solo.

Adatta fino a 8 persone e con rivestimento antiaderente di altissima qualità, semplicissima da pulire e regalo perfetto per i tuoi amici che adorano conversare e mangiare lentamente, magari sul terrazzo di casa o nel giardino in una sera d’estate, ma anche all’interno vicino ad un caldo camino.

Griglia di grandi dimensioni per grandi mangiate

La griglia della raclette è perfetta per cucinare per 6 e anche 8 persone, grazie alle sue dimensioni di circa 46x23cm. Una volta posti gli alimenti sulla piastra, questi cuociono delicatamente rimanendo tenere e succosi. La manopola con spia di controllo ti aiuterà a scegliere l’intensità della cottura.

Cosa aspetti? Acquista per soli 34,99€ questa piastra con pietra naturale della Severin, grazie al 56% di sconto e perfetta per grandi cene con i tuoi amici di sempre o con tutta la tua famiglia. Un metodo di cottura lento, a vista, in cui potrai decidere la cottura del pesce o della carne a tuo piacimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.