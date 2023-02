Questo tablet Huawei è una VERA BOMBA!

Oggi puoi acquistare il tablet MatePad Huawei su Amazon risparmiando ben 70 euro. Non perdere questa grande occasione.

Abbiamo scovato un vero gioiellino, si tratta del tablet MatePad firmato Huawei. Puoi acquistarlo ora su Amazon con uno sconto speciale del 28% e in questo modo risparmiare ben 70 euro dal prezzo di partenza.

Il tablet Huawei da 10,4 pollici ti consentirà di lavorare, studiare o più semplicemente trascorrere il tuo tempo libero in tutta comodità e funzionalità. Conosciamone meglio le caratteristiche.

Questo tablet Huawei è davvero un prodotto imperdibile

Questo tablet Huawei dispone di un display FullView 2K da 10,4 pollici: il formato 2K HD e la risoluzione 2000 x 1200 assicurano una grande ricchezza di dettagli, il rapporto schermo-corpo dell’84% offre un campo visivo più ampio; il rapporto di contrasto 1300:1 consente di cogliere ogni dettaglio nelle aree scure e luminose e la doppia certificazione TÜV Rheinland assicura un’ottima protezione degli occhi.

Dispone di una batteria da 7250 mAh che con una singola carica può supportare fino a 12,5 ore di video binge-watching locale. E poi usando la carica da 22.5W, bastano 30 minuti per ricaricare la batteria fino al 30% e 2,5 ore per una ricarica completa.

Ottimi effetti sonori di livello cinematografico con 4 altoparlanti che garantiscono un suono forte e chiaro ed con effetti audio a bassa frequenza che offrono un’esperienza di ascolto davvero coinvolgente. Ma non solo perché il tablet Huawei ti offre anche una efficientissima esperienza lavorativa, grazie a una serie di caratteristiche, come: collaborazione multischermo, App Multiplier, layout del desktop e interazioni globali tastiera-mouse, UI per la schermata iniziale e Service Widget

Il tablet Huawei proposto è l’anello di congiunzione perfetto tra uno smartphone e un pc, oggi puoi acquistarlo ora su Amazon risparmiando ben 70 euro. Non perdere questa grande occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.