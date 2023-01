Questo notebook LENOVO è davvero una bomba nelle prestazioni e nel prezzo

Puoi avere direttamente a casa tua un notebook Lenovo dalle ottime prestazioni ad un prezzo davvero piccolo. Se lo acquisti ora su Amazon lo paghi solo 242,33 euro.

Oggi è davvero impossibile non avere la necessità di almeno un pc in casa. Qualsiasi cosa tu debba fare, che si tratti di lavoro, studio o altro, prima o poi ti servirà. Se contiamo poi che molte aziende ricercano personale che lavori da remoto è innegabile che un pc serve a tutti, o quasi. Se hai intenzione di acquistarne uno abbiamo quello che fa per te: un notebook Lenovo notevole nelle prestazione e anche nel prezzo. Puoi acquistarlo ora su Amazon e grazie allo sconto speciale del 31% del pagarlo solamente 242,33 euro.

Display Full HD da 15 pollici, processore Intel Celeron N4020, scheda grafica integrata, RAM 4 GB, 128 GB e Windows 11: tutto questo è il nuovo notebook Lenovo

Un prezzo piccolo ma prestazioni interessanti per un uso base giornaliero, per lavorare o studiare.

Questo notebook Lenovo possiede un display da 15.6 pollici Full HD con una risoluzione 1920 x 1080 e pannello IPS, 220nits. Grazie a questo schermo godrai di immagini dettagliate e nitide praticamente da ogni angolazione e le sue dimensioni sono perfette, ottimali per lavorare e non eccessive per portarlo sempre con te. La presenza di un processore Intel Celeron N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) consente di avere delle ottime prestazioni ma a consumi ridotti. E poi storage da 128 GB SSHD per avere tutto lo spazio necessario dove potrai archiviare i tuoi documenti di lavoro in tutta velocità e sicurezza. E ancora una RAM 4GB Soldered DDR4-2400 che ti permetterà di godere delle straordinarie performance del tuo nuovo notebook Lenovo senza alcuna interruzione. Infine, ma non per importanza, la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics ti consentirà di ottenere immagini di altissima qualità.

Cosa aspetti? Puoi avere direttamente a casa tua un notebook Lenovo dalle ottime prestazioni ad un prezzo davvero piccolo piccolo. Se lo acquisti ora su Amazon lo paghi solamente 242,33 euro. Non solo Amazon ti offre anche la possibilità di acquistarlo a rate per non risentire minimamente della spesa.

