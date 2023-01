Questo mouse wireless ricaricabile SUPER ECONOMICO è quello che TI SERVE

Con soli 11,89 euro acquisterai una vera e propria rivoluzione per il tuo lavoro al pc. Acquista ora su Amazon il mouse wireless ricaricabile.

Chi di noi non usa il pc per lavorare, studiare o semplicemente navigare e giocare? Nessuno. Il pc ormai è un parte di noi e sono in tanti coloro che lo usano tante ore al giorno per lavorare, seguire cori, fare call oppure studiare. Per rendere più agevole il suo utilizzo oggi i laptop sono sempre più leggeri e compatti e sono praticamente scomparsi tutti i fili. Un accessorio che ti serve assolutamente quando usi il pc è il mouse, meglio se piccolo ma performante. Noi abbiamo scovato per te tutto questo in un mouse wireless e ricaricabile che è anche economico. Se lo acquisti ora su Amazon ti costerà solamente 11,89 euro.

Non solo il vantaggio di non avere fili sparsi per la scrivania ma eviterai anche la scocciatura di dover cambiare periodicamente le pile spendendo ulteriori soldi.

Basta fili e basta ricambio di batterie con il mouse wireless ricaricabile e SUPER ECONOMICO

Con una batteria da 700mAh integrata ai polimeri di litio questo mouse wireless ricaricabile vi consentirà di lavorare a lungo al pc e vi dimenticherete quasi che la batteria deve essere ricaricata. Difatti una volta caricata dura ben 2000 ore. E poi è facile da caricare lo si fa semplicemente tramite un cavo micro USB e occorrono circa 2 ore per una ricarica completa. Così puoi dire addio tradizionali batterie AA.

Il mouse entra automaticamente in modalità sospensione dopo 3 minuti di inattività, così da risparmiare energia e non scaricarsi. Il suo design simmetrico lo rende adatto a tutti sia mancini che destri. Inoltre è ergonomico quindi aiuta a ridurre lo stress causato da un uso prolungato.

