Questo gadget è davvero UTILISSIMO per il tuo amico a 4 zampe!

Fai un regalo davvero utile ad tuo animale domestico, acquista ora su Amazon la ciotola antigoccia ELS PET, ti costerà solamente 23,98 euro.

Ogni volta che il tuo fido amico beve dalla ciotola inevitabilmente fa sgocciolare acqua? Non è di certo colpa sua ma della ciotola che usi. Per fortuna noi abbiamo trovato il gadget che risolve questo problema a molte. Si tratta della ciotola antigoccia ELS PET. Puoi acquistarla ora su Amazon e con uno sconto esclusivo del 20% pagarla solamente 23,98 euro.

Basta gocce in giro per la casa con la ciotola antigoccia ELS PET per cani

Il segreto della ciotola antigoccia ELS PET è da ricercarsi nel suo design, presenta in fatti delle strisce perimetrali impermeabili e dei dischi galleggianti che prevengono efficacemente lo straripamento dell’acqua e di conseguenza impediscono che il liquido trabocchi dal contenitore. In questo modo il tuo pavimento sarà sempre asciutto e pulito.

Ma come funziona? Quando il tuo animale domestico beve l’acqua, la lingua colpisce il disco galleggiante che affonda e in questo modo l’acqua fuoriesce dal buco centrale presente. Questo non solo è utile per evitare di spargere acqua per casa ma è anche un modo molto efficace per evitare che il tuo cane beva troppo velocemente. Questo sistema impedisce a una grande quantità di acqua di bagnare i peli della bocca dell’animale e così niente più schizzi in giro.

Si tratta poi di una ciotola molto stabile difatti ai quattro angoli della base sono presenti dei cuscinetti antiscivolo progettati proprio per rendere più stabile il tutto evitando che in qualche modo possa spostarsi e anche ribaltarsi. La ciotola antigoccia ELS PET è realizzata con materiale ABS e PP di alta qualità, non tossico, inodore e molto resistente.

Questo gadget è davvero utilissimo non solo per avere i pavimenti puliti ma anche per la praticità di utilizzo che il tuo cane sicuramente apprezzerà. Acquista ora su Amazon la ciotola antigoccia ELS PET, ti costerà solamente 23,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.