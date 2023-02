Questa non te l’aspetti: DUE CESTELLI per friggitrice ad aria BOMBA su Amazon

La friggitrice ad aria è un'invenzione pazzesca, e questa è davvero incredibile: Ufesa Thunder ha un doppio cestello da 9L per una una doppia cottura.

La friggitrice ad aria è un’invenzione pazzesca, e questa è davvero incredibile: Ufesa Thunder ha un doppio cestello da 9L che ti permette di fare una doppia cottura contemporaneamente. Scoprila su Amazon.

Ormai è una consuetudine: sfrutti molto di più la friggitrice ad aria al posto del normale forno di casa! Utilizzandola così spesso, però, ti sarai reso conto che a volte lo spazio in più è fondamentale per portare avanti più cotture diverse. Se ancora non hai la friggitrice ad aria oppure stai pensando di sostituirla con un modello diverso da tutti gli altri, abbiamo la soluzione per te: Ufesa Thunder Dual Zone 9L, l’unica friggitrice ad aria a doppio cestello!

Scegli il tempo e la temperatura o scegli uno dei suoi 11 programmi predefiniti per ottenere risultati perfetti: patate fritte, bistecche, frutti di mare, infornare, pollo, carne, pesce, pizza, bacon, pre riscalda e scongela.

11 PROGRAMMI PREDEFINITI PER PREPARARE RAPIDAMENTE TUTTI I TIPI DI PIATTI

9 litri di capienza che la rendono la friggitrice adatta per le famiglie o per serate tra amici. Facile e comoda da usare grazie al controllo digitale del tempo e la temperatura. Inoltre è possibile selezionare direttamente attraverso il menù, il programma adatto al cibo che vorrai cucinare. Grazie ai suoi due cestelli di 4,5 L ognuno ti permette di cucinare 2 piatti distinti contemporaneamente, selezionando per ogni pietanza il programma adeguato o personalizzando il tempo e la temperatura per ogni cestello, cucinando le due pietanze in modo indipendente. 1700 W di potenza e tecnologia di circolazione dell’aria calda a 360º che permette cucinare senza bisogno di oli aggiunti facendo sì che i tuoi piatti abbiano meno calorie e siano più sani senza perdere il sapore.

La trovi in sconto ancora per pochissimo, con il suo 21% applicato da Amazon per sole 164,99€ per farti risparmiare ben 45€ dal prezzo originale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.