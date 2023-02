Questa luce è un vero PORTENTO: a 16€ è un affare SUPER

Geniale, economica e soprattutto utile: Tanbaby è la luce con 40 LED che puoi trasportare ovunque grazie al supporto magnetico, perfetta per armadi, cucina e camerette perché inclinabile e regolabile: scoprila su Amazon.

Armadi, scale, pensili della cucina, camerette con armadi a ponte, bagni senza finestre… ci sono tantissimi posti in casa in cui la luce non arriva o non è abbastanza potente, luoghi nei quali una buona fonte di illuminazione si rivela ideale – soprattutto se dotata anche di sensore di movimento! Puoi avere tutto questo spendendo poco più di 16€ con Tanbaby, la luce notturna con 40 LED che si illumina grazie alla tecnologi infrarossi passivi che rilevano il movimento dell’essere umano nell’oscurità.

La luce si accende automaticamente quando si è in un raggio di 3 metri, e si spegne automaticamente dopo 20 secondi. Una fonte di illuminazione davvero eccellente che puoi anche staccare dal suo supporto magnetico e trasportare ovunque ti serva.

Con Magnetic Design per attaccarla ovunque con il nastro 3M incluso

Uno dei maggiori punti di forza di questa luce con sensore di movimento integrato è la sua versatilità. Grazie al supporto magnetico puoi inclinarla per vedere meglio e illuminare zone precise, oppure puoi staccarla direttamente e portarla con te all’occorrenza. Puoi darla ad esempio in mano ai bambini che di notte hanno paura a camminare da soli, oppure puoi installarne più di una sulle scale della tua abitazione (interne o esterne) per fare in modo che si illuminino automaticamente al tuo passaggio. La luce è dotata di batteria ricaricabile integrata con porta di ricarica USB, che può essere caricata da qualsiasi porta USB, come spina, power bank o laptop.

Non aspettare oltre e approfitta dello sconto del 21% applicato da Amazon per la luce da armadio e non solo con il sensore di movimento a sole 16.52€.

