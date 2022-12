QUASI 200 EURO DI SCONTO sul Monopattino elettrico Ducati

Con questo modello in super offerta è possibile affrontare il traffico della città in modo agile, scattante e sostenibile

Scegliere di muoversi in modo sostenibile si può con il Monopattino elettrico firmato Ducati, ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 29%.

Il modello è acquistabile a soli 459 euro, risparmiando quasi 200 euro sul prezzo di base. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Monopattino elettrico Ducati: caratteristiche e funzionalità

Grazie al motore Brushless da 350 W, con il Monopattino elettrico Ducati è possibile affrontare il traffico della città in modo agile e scattante, senza dover più rimanere imbottigliato in lunghe code. Il tempo di ricarica di 5 ore della batteria da 36 V permettere di raggiungere senza pensieri destinazioni fino a 25 Km.

Il modello in offerta Pro-II Plus può percorrere tratte fino ad una pendenza massima del 15% ed è dotato di doppi freni indipendenti, anteriore elettronico e a disco posteriore, così da rendere la frenata semplice e sicura in ogni situazione. Le frecce direzionali assicurano spostamenti efficienti e la sospensione posteriore assorbe la maggior parte degli urti.

Gli pneumatici da 10” Tubeless riducono al minimo il rischio di forare: in questo modo la guida è fluida e sicura sulle strade anche più accidentate. Inoltre è dotato di un ampio display LED da 3,5 pollici che permette di impostare i parametri del monopattino, come marcia e cruise control, e monitorare la velocità corrente e il chilometraggio percorso. Con l’app Ducati Urban e-Mobility è possibile controllare anche tutto da remoto tramite lo smartphone.

Se volete fare o farvi un regalo pratico e sostenibile, il Monopattino elettrico Ducati è l’idea perfetta. Ad oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 29%. Il modello è acquistabile a soli 459 euro, risparmiando quasi 200 euro sul prezzo di base, con possibile pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.