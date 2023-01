Quante volte hai buttato cibo andato a male? Da oggi non lo farai più

Basta sprecare e gettare via cibo andato a male. Inizia a conservarlo nel modo giusto così da prolungarne la vita. Come? Con la macchina per sottovuoto FRESKO. Puoi acquistarla ora su Amazon e con lo sconto del 29% risparmiare quasi 30 euro.

Macchina per sottovuoto FRESKO: compatta, utile e facilissima da usare

Si tratta di una macchina per sottovuoto completamente automatica. Quello che dovrai fare è semplicemente inserisci il sacchetto con all’interno l’alimento da conservare, scegli la modalità di lavoro della macchina e a questo punto farà il lavoro automaticamente.

La macchina per sottovuoto FRESKO è dotata di una potente aspirazione che rimuove l’aria presente all’interno del sacchetto in pochissimi secondi, in questo modo il sistema di sottovuoto avviene con un’altissima efficienza. Ciò grazie anche alle 2 modalità di cui è dotata, umida e asciutta, che la rende adatta alla conservazione di tutti i tipi di alimenti. Il vassoio antigoccia magnetico rimovibile cattura eventuali fuoriuscite e fa si che la macchina sia facilissima da pulire. Nella confezione riceverete:

una macchina sigillatrice

20 sacchetti da 250 ml

2 tubi di aspirazione dell’aria

1 cavo di alimentazione

1 manuale utente e 2 anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.