Sembra un semplice quaderno, ma è qualcosa di INCREDIBILE

All’apparenza sembra un quaderno normale, ma è molto di più: ecologico, riutilizzabile e soprattutto… digitale! Scopri tutte le sue caratteristiche.

Immagina di utilizzare un quaderno che contribuisca a salvafre il pianeta, riducendo il consumo degli alberi utilizzati solo per la carta… tutto questo è possibile con RocketBook, che sembra un normale quaderno ma è molto di più. E’ un vero e proprio taccuino riutilizzabile all’infinito, perché le sue pagine sono prodotte con uno speciale materiale che gli permette di essere cancellate con un panno umido. Scrivi, organizza, finalizza e poi… prima di cancellare… scansiona tutto con l’apposita app! Disponibile in tanti colori diversi, ha una penna di fissaggio pilot inclusa nel prezzo.

Il suo elegante corpo ad anelli e la copertina rigida lo rendono il quaderno perfetto per essere portato all’università, a lavoro o in riunione. Puoi scegliere fra le pagine bianche, le pagine dot core per il bullet journal, le pagine a righe e tanto altro.

Carica i tuoi appunti ovunque grazie all’applicazione

Il funzionamento è davvero semplicissimo: ti basta scrivere con la penna speciale sulle pagine del quaderno, scannerizzare il tutto con l’applicazione dedicata e – se vuoi – cancellare il quaderno con un panno umido. Rocketbook è il primo quaderno con copertina rigida intelligente completamente riutilizzabile – 36 pagine riutilizzabili che tornano come nuove con un panno umido, se precedentemente scritte con penne Pilot FriXion. Un regalo perfetto per te e per chi ha a cuore l’ambiente, da utilizzare insieme all’app con sofisticata tecnologia AI che permette di cercare appunti scritti a mano, di trascrivere la scrittura sulle email e di creare anche titoli intelligenti. Immagina come cambierà la tua vita…

Ci stai ancora pensando? Per sole 37,99€ hai la possibilità di acquistare un quaderno infinito, riutilizzabile e soprattutto rispettoso per l’ambiente. Non fartelo sfuggire.

