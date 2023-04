Purificatore d’aria TOP DI GAMMA: oggi è tuo a 220 EURO IN MENO!

Con questo gioiellino renderai l'ambiente domestico o quello dell'ufficio sano e pulito in qualsiasi momento della giornata.

Anche l’aria di casa spesso può risultare insalubre a causa di polvere e batteri. Per fortuna abbiamo il rimedio che fa per te: è il purificatore d’aria Samsung, ad oggi in offerta su Amazon a soli 76€, con un incredibile sconto del 74%!

Con questo gioiellino renderai l’ambiente domestico sano e pulito in qualsiasi momento della giornata. Però affrettati, l’offerta è limitata e gli articoli scontati stanno andando a ruba!

Ambiente sempre sano e pulito con il Purificatore d’aria Samsung

Il purificatore d’aria Samsung è un dispositivo all’avanguardia, pensato per garantire un ambiente sano e pulito nella tua casa o ufficio.

Tra le principali specifiche tecniche spiccano il sistema di filtraggio a 3 strati e la tecnologia Wind-Free™. Il filtro HEPA cattura il 99,97% delle particelle ultrafini, come pollini, allergeni e batteri, mentre il filtro a carboni attivi elimina gli odori sgradevoli e i gas nocivi. Infine, il pre-filtro rimovibile e lavabile trattiene le particelle più grandi, come polvere e capelli.

La tecnologia Wind-Free™, brevettata da Samsung, diffonde l’aria purificata in modo uniforme e senza correnti d’aria fastidiose, grazie a 21000 microfori presenti sul pannello frontale. Il dispositivo è inoltre dotato di un sensore intelligente che monitora la qualità dell’aria in tempo reale e regola automaticamente la velocità di funzionamento del purificatore per mantenere un ambiente sempre salubre.

Grazie alla sua compatibilità con l’app SmartThings di Samsung, potrai controllare e monitorare il tuo purificatore d’aria direttamente dal tuo smartphone. Potrai verificare la qualità dell’aria, impostare la modalità di funzionamento e programmare l’accensione e lo spegnimento del dispositivo, anche quando sei fuori casa.

È ora di migliorare la qualità dell’aria che si respira in casa o in ufficio. Acquista il purificatore d’aria Samsung a soli 76€, con uno sconto del 74%, solo su Amazon. Un’offerta così non si era mai vista quindi coglila la volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.