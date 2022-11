Purificatore d’aria Proscenic: sconto del 5% e coupon del valore di 60 euro

Puoi acquistare il purificatore d'aria applicando uno sconto del 5% e in più usufruire di un coupon del valore di 60 euro.

Polvere, particelle invisibili, batteri e virus questo è tutto quello che è presente nell’aria che respiriamo ogni giorno in casa e in ufficio. Si chiama inquinamento indoor ed è una realtà che per fortuna può essere contrastata da appositi dispositivi con il purificatore d’aria Proscenic A9. Lo puoi acquistare adesso su Amazon ad un prezzo davvero speciale con il 5% di sconto. Ma non finisce qui grazie alla possibilità di usufruire di un coupon del valore di 60 euro.

Perciò dal prezzo iniziale di 199 euro con gli sconti cumulabili lo pagherai solo 129 euro.

Respira aria sana con il Purificatore d’aria Proscenic

Il purificatore d’aria Proscenic, a differenza degli altri dispositivi presenti sul mercato, è progettato per purificare l’aria di ampi spazi, ovvero aree o stanze di grandezza fino a 90 metri quadrati. In pratica con un solo apparecchio potrai purificare tutta la tua casa.

Dotato di un sistema di filtraggio 4 in 1 altamente efficace questo purificatore cattura il 99,97% delle particelle fini e degli allergeni. È così possibile scegliere fino a 4 tipi di filtri diversi in base alle tue esigenze e agli ambienti da purificare. Sono disponibili 4 velocità di filtraggio ed è possibile impostare la Modalità Notte che consente di usare il dispositivo anche quanto dormi senza esserne minimamente disturbato. In questo modo potrai dormire in un ambiente totalmente sano e confortevole.

Inoltre è possibile il suo controllo da remoto mediante l’app Proscenic. Questa consente non solo di avviare il purificatore d’aria direttamente dal proprio smartphone ma anche di monitorare la qualità dell’aria nella stanza in cui è posizionato. Questo è possibile mediante un sensore intelligente incorporato che controlla l’indice dell’aria PM2.5 in tempo reale. Attraverso quattro livelli colorati intuitivi viene indicato lo stato della qualità dell’aria. In questo modo potrai facilmente avvertire eventuali cambiamenti. Per ulteriore praticità può essere acceso o spento anche con l’assistente vocale già presente in casa, sia con con Google Home che con Alexa.

Sapere di respirare aria sana non ha prezzo ma ancor meglio se è possibile farlo risparmiando un po’ di denaro. Acquista ora su Amazon il purificatore d’aria Proscenic con il 5% di sconto e un coupon del valore di 60 euro.

