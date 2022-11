Purificatore d’aria Philips a basso consumo energetico

Il purificatore d'aria 2000 Series Philips è disponibile su Amazon con il 21% di sconto. Approfittane subito.

Oggi l’inquinamento è un problema che riguarda anche l’interno delle nostre abitazioni. Per evitarlo esiste un prodotto specifico ed è il purificatore d’aria, un dispositivo che filtra letteralmente l’aria della nostra casa. Ora è disponibile su Amazon al 21% di sconto.

Acquistandolo ora puoi avere a casa tua il purificatore d’aria 2000 Series, del marchio Philips, risparmiando ben 48,74 euro dal prezzo iniziale.

Questo prodotto presenta 3 diverse velocità di funzionamento ed è facilissimo da usare, è sufficiente premere un solo tasto. Progettato per purificare camere di grandezza fino a 79 metri quadrati, questo è estremamente veloce difatti è in grado di purificare una stanza di 20 metri quadrati in soli 9 minuti. Questo purificatore è dotato di sensori smart che, nella modalità Automatica, rilevano la qualità dell’aria e selezionano la velocità giusta per la tua casa.

Il filtro a 2 strati, di cui è dotato il purificatore d’aria Philips, rimuove polvere, virus, allergeni, agenti inquinanti e il 99,9% delle impurità presenti nell’aria. Caratteristica importantissima di questo dispositivo è il basso consumo energetico, questo funziona a una potenza massima di 56 W e consuma praticamente l’equivalente di una lampadina standard.

Molto utile nella pratica quotidiana è la modalità Sleep ultra-silenziosa. Il purificatore d’aria Philips è così ideale per la camera da letto in quanto abbassa le luci e funziona silenziosamente per tutta la notte. Nella confezione sono inclusi: il purificatore d’aria, un filtro HEPA e un filtro al carbone attivo.

Le recensioni di chi ha già provato questo prodotto sono tutte positive sia in termini di facilità nell’utilizzo che nel funzionamento. Vai a controllarle personalmente.

Ma soprattutto comincia adesso a migliorare l’aria che tu e i tuoi familiari respirate ogni giorno in casa acquistando su Amazon il purificatore Philips con il 21% di sconto.

