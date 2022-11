Purificatore d’aria Proscenic A9: sconto SUPER di 60€

Il purificatore e depuratore d’aria Proscenic A9 è in offerta su Amazon al -5% di sconto più coupon con sconto di 60€ da flaggare e applicare al checkout: non perdere l’occasione.

È l’articolo più venduto su Amazon per la categoria purificatori d’aria, e oggi puoi acquistarlo incredibilmente nella sua versione Large non solo scontato del 5% e quindi a 189€, ma anche con un coupon che scalerà direttamente 60€ dal prezzo scontato: solo 129€ totali per un dispositivo capace di migliorare sensibilmente la qualità della tua vita. Con un CADR di 460m³/h, Proscenic A9 è perfetto per ampie stanze (fino a 90m²) e dispone di un controllo smart integrato che lo rende fruibile anche con i più comuni dispositivi.

Con un prezzo così vantaggioso e con un coupon così corposo, non puoi lasciarti sfuggire il purificatore d’aria maggiormente apprezzato su Amazon con controllo remoto e App dedicata con tantissime funzioni per un controllo totale. Con dispositivi Alexa e Google Home, potrai accendere e spegnere il Purificatore e depuratore d’aria Proscenic A9 con il semplice controllo vocale. Un’occasione davvero da non perdere.

Purificatore d’aria Proscenic A9 su Amazon: controllo smart e 4 modalità regolabili

Per soli 129€ totali – grazie allo sconto del 5% su Amazon e al coupon con 60€ di sconto applicato al checkout, il Purificatore d’aria Proscenic 9 nella sua versione Large comprende:

purificatore d’aria

manuale utente

1 filtro

Il filtro incluso nel prezzo dura fino a 3000 ore, e generalmente non va sostituito prima di 6 mesi. Potrai monitorare dal display HD Led presente sul dispositivo l’indice PM2.5 per verificare la qualità dell’aria, scegliere poi la modalità della velocità della ventola e molto altro. L’indicatore LED ti avvertirà anche quando dovrai sostituire i filtri, controllo che comunque puoi verificare anche tramite l’App.

Non lasciartelo sfuggire e ricordati di flaggare il coupon che ti dà diritto a 60€ di sconto sul prezzo iniziale: non 189€ quindi, ma solo 129€ totali su Amazon! La tecnologia del Purificatore d’aria Proscenic A9 gli conferisce un rumore silenzioso e davvero basso, che non disturba il sonno e la quiete della casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.