Casa al centro, SMOG e Polvere? PURIFICA l’aria che respiri

Con uno sconto incredibile del 71%, acquista il purificatore d'aria perfetto per ambienti di oltre 100m². Respira oggi un'aria più sana in casa tua.

La salute parte da dentro casa: respirare un’aria poco salubre può provare seri danni. Scopri il purificatore portatile d’aria al 71% di sconto su Amazon per un risparmio di oltre 150€ dal prezzo di listino!

Hai il diritto di stare bene: e questo benessere, si sa, parte proprio dalle mura domestiche. Vivere in una grande città o in una zona soggetta allo smog cittadino purtroppo è una condizione che invade tutto, persino la tua casa. Per questo hai bisogno di un purificatore d’aria potente e comodamente trasportabile in ogni zona della tua abitazione. Spesso infatti l’aria interna è inquinata da polline, peli di animali, particelle di polvere, gas nocivi e tanto altro. Ecco che viene in tuo soccorso Beurer LR 500.

Con il purificatore d’aria portatile Beurer LR 500 migliorerai sensibilmente la qualità della tua vita, soprattutto se sei un soggetto asmatico o allergico. Con il suo sistema di filtri a tre strati, rimuove dall’aria della stanza polline, polvere, capelli, gas, odori e persino vari batteri e virus. Un toccasana anche per i malanni stagionali e per il virus che tanto temiamo ultimamente.

Tutte le sue caratteristiche

99,95% di prestazioni del filtro grazie a un sistema di filtraggio a tre strati con filtro HEPA H13

Controllo e monitoraggio dell’aria ambiente tramite l’app “beurer FreshHome”

Sensore PM 2.5: rileva polveri sottili fino a 2,5 μm

Per ambienti fino a 106 m²

4 livelli di potenza manuali e modalità turbo

Funzione automatica: regola le prestazioni di pulizia

Funzione timer 1-24 ore

Visualizzazione della qualità dell’aria, della temperatura ambiente e dell’umidità

Cosa aspetti? Acquista il purificatore d’aria per ambienti adatto fino a 106 m², completo di app per smartphone per monitorarlo al meglio e con comodo display. Tuo a sole 149,99€ contro le 525,99€ di listino grazie allo sconto del 71% presente su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.