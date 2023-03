Purificatore Aria Philips, su Amazon SCONTO WOW del 16%!

Acquista ora il Purificatore d'Aria della Philips su Amazon ad un prezzo imperdibile!

Se sei una persona alla quale da fastidio l'aria pesante, che sia a casa oppure a lavoro, non farti scappare l'ultimo modello del Purificatore d'Aria della Philips. Potrai trovare il tutto ad un prezzo molto interessante sulla piattaforma di Amazon. Se decidessi di acquistarlo oggi potresti usufruire dell'interessante sconto del 16%.

PURIFICATORE ARIA PHILIPS

Il prodotto garantirà una purificazione automatica intelligente per un'aria sana e pulita dentro casa. Il prodotto rimuove efficacemente il 99.97% delle particelle fino a 0.3 µm.

Il Purificatore d'Aria della Philips è dotato di un sensore intelligente che ti permette di tenere sempre sotto controllo la qualità dell'aria. Inoltre, garantirà una purificazione ultra rapida. Le superfici consigliate che pulirà senza preoccupazioni sono quelle fino a 104 m² e di CADR da 400 m³/h. Il prodotto ha un livello di rumore di 64 dB.

Il prodotto è dotato di un pre-filtro, un filtro HEPA per particelle e allergeni ed un filtro a Carboni Attivi per gas nocivi e odori.

Il Purificatore d'Aria della Philips ti permetterà di avere ben quattro modalità automatiche pensate per ottimizzare l'aria in base alle tue esigenze. Il prezzo è di 501,83 euro.

Il Purificatore della Philips è in offerta su Amazon con uno sconto del 16%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.