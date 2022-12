Purificatore d’aria Philips: rimuove germi e polvere con un tocco

Respira un’aria salubre e priva di allergeni: scopri il purificatore d’aria Philips, oggi su Amazon con il 39% di sconto. Approfittane subito.

Immagina di curare ogni aspetto della tua casa sotto il punto di vista della pulizia e dell’igiene ma, nonostante questo, essere soggetto a malanni vari e respirare – letteralmente – un’aria poco salubre. Per godersi al 100% ogni momento in casa con la certezza di respirare aria sana, pulita e soprattutto priva di agenti inquinanti, hai bisogno del purificatore d’aria Philips 800. Questo piccolo ma potente dispositivo è in grado di rimuovere il 99,9% di germi allergeni e polvere, riducendo il consumo di energia elettrica e i costi di emissione grazie alla sua funziona che purifica in meno di 16 minuti.

Il purificatore dispone di un sistema di funzionamento One-Touch. Puoi importare in modo smart la velocità giusta per la tua casa, in base alla qualità dell’aria misurata in tempo reale dal purificatore. Grazie al filtro HEPA rimuove particelle ultra fini ed è efficace contro peli, fumo, germi, polvere e allergeni.

Con display e con modalità ultra silenziosa

Il purificatore d’aria Philips ha una comoda modalità “sleep” ultra silenziosa, che gli permette di essere inserito anche nelle stanze dei bambini per offrirgli aria pulita mentre dormono senza disturbarli. Le luci del display sono attenuate, ed è possibile visualizzare in tempo reale la qualità dell’aria in modo semplice grazie ai diversi colori che compaiono sul display. I sensori posti sul display sono smart, per una purificazione intelligente.

È i più venduto per la sua categoria, e oggi è in offerta al 39% di sconto facendoti risparmiare ben 70€: acquista il purificatore d’aria Philips a sole 109.99€. Per un natale più sano!

