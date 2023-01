Purifica l’aria che respiri in casa tua con il purificatore Philips

Sei sicuro di respirare aria sana in casa tua? Molto spesso si è portati a pensare che l’inquinamento è un qualcosa che si trova al di fuori delle nostre abitazioni e che una volta entrati in casa ne siano immuni, ma è davvero così? Se vuoi essere certo che quella che tu e i tuoi familiari respirate in casa è effettivamente aria sana devi necessariamente dotarti del dispositivo adatto. Acquista ora su Amazon il purificatore Philips Serie 800. Potai usufruire di uno sconto esclusivo del 33%.

Elimina il 99% di microrganismi e inquinanti dall’aria di casa tua con purificatore Philips Serie 800

Il purificatore Philips Serie 800 garantisce una purificazione automatica e intelligente dell’aria di casa tua. Quella che inizierai a respirare sarà un’aria sana e pulita sempre.

Tutto questo perché è in grado di rimuovere ben il 99,9% di batteri e virus e il 99,5% delle particelle inquinanti, in questo modo sarai sempre sicuro di respirare aria pulita. Grazie ad un sensore intelligente il purificatore tiene sempre sotto controllo la qualità dell’aria.

Il purificatore Philips Serie 800 è compatto ed efficiente, grazie alla circolazione dell’aria 3D, è ottimo per la camera da letto o la stanza dei bambini. Pulisce l’aria di una camera da 20 m² in meno di 16 minuti, ma può purificare stanze fino a 49 m². Questo purificatore è dotato di un sistema di filtri multipli, ovvero:

un pre-filtro

un filtro HEPA per particelle e allergeni

un filtro a carboni attivi per gas nocivi e odori.

Sono poi disponibili diverse modalità: auto, turbo e notturna. Per esempio in modalità notturna le luci del display sono attenuate e il purificatore funziona alla rumorosità minima. Puoi quindi pulire l’aria anche mentre dormi.

