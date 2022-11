Purifica la tua pelle con il miglior detergente gel: prezzo TOP

Gel detergente naturale per pelli sensibili di Armores Natura

Armores Natura ha creato il gel detergente purificante per farti prendere cura della tua pelle con ingredienti del tutto naturali. Puoi acquistarlo su Amazon, risparmiando il 28%, a soli 10€.

Schiuma morbida dall’ottima azione detergente e purificante. Delicata, rivitalizza l’incarnato per una pelle detersa, idratata, luminosa e naturalmente bella. Purifica la pelle dopo una giornata di smog, di stress, di esposizione a componenti nocivi per essa.

Tutta la naturalezza del gel detergente Armores

All’interno del gel Armores Natura, c’è un complesso Biorivitalizzante (NMF, Estratto di Pino Marittimo, Estratto di Giglio di Mare), Tensioattivi di Origine Naturale, che detergono delicatamente la pelle. Non solo gli ingredienti, ma anche il packaging rispetta l’ambiente: è formato dall’84% ingredienti di origine naturale. La carta proviene da gestione sostenibile delle foreste.

Dedicati una coccola durante la tua skin care, e lasciati coccolare dalle note olfattive di giglio di mare e pino marittimo del gel Armores. Applica una quantità adeguata di prodotto su viso e collo inumiditi, massaggia e risciacqua. Questo gel è solo uno dei tanti prodotti di Armores Natura, ed è ottimo per preparare la pelle ai trattamenti di Biomimetic Ageless.

Testato oftalmologicamene, il gel detergente Armores è adatto a pelli sensibili, e si prende cura di te, grazie alla gamma di ingredienti naturali che lo compongono, ottimi per la rivitalizzazione della pelle. Risparmia con lo sconto che Amazon mette a tua disposizione, ed approfitta dell’acquisto periodico per un ulteriore risparmio. Una volta provato, non potrai più fare a meno di questa coccola per la pelle. Acquistalo subito e goditi i benefici dei suoi componenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.