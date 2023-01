Pulizia garantita in ogni angolo di casa con l’Aspirabriciole senza fili IN OFFERTA

Anche gli angoli più angusti e nascosti di casa splenderanno!

Spesso le classiche aspirapolveri o i robot di ultima generazione non raggiungono gli angoli più angusti e nascosti di casa. L’accessorio adatto che può risolvere questo problema è l’Aspirabriciole Senza Fili marcato URAQT, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto bomba del 30%.

Grazie agli accessori in dotazione, l’articolo è ottimo non solo per l’ambiente domestico ma anche per giardini, uffici, automobili e così via. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Aspirabriciole Senza Fili URAQT: caratteristiche e funzionalità

L’Aspirabriciole Senza Fili marcato URAQT consente il libero movimento da una stanza all’altra, evitando il fastidio di un cavo.

È dotato di una maniglia leggera ed ergonomica, invece la parte inferiore piatta consente un facile scorrimento mentre si puliscono le assi del pavimento e l’angolo del sedile. La batteria al litio premium da 120 W, che può essere ricaricata rapidamente in 3-5 ore, mantiene un tempo di pulizia super lungo di circa 20-30 minuti.

L’articolo offre un’esperienza di pulizia confortevole e silenziosa, così da non disturbare i bambini e spaventare gli animali domestici. Il filtro ad alta densità con tecnologia all’avanguardia è staccabile, lavabile e più potente e resistente dei normali filtri.

Il tubo elastico e il set di 3 ugelli di cui è dotato possono raggiungere ogni punto desiderato con il cavo di alimentazione lungo 16 piedi. In più le dimensioni del dispositivo sono ridotte quindi è possibile conservarlo nell’armadio, nel cassetto, in altri angoli di casa o anche in automobile se si ha necessità.

Di sicuro qualsiasi angolo sarà perfettamente pulito da polvere, briciole e anche tracce di liquidi.

