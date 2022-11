Pulitore Scarpe: scarpe sempre pulite facilmente in SUPER SCONTO

Il Pulitore Scarpe che rapidamente pulisce efficacemente le tue scarpe e le fa splendere come fossero nuove.

Le scarpe completano perfettamente il nostro outfit, sono il fiore all’occhiello o meglio la ciliegina sulla torta del nostro abbigliamento quotidiano. Però è sempre l’ultima cosa che indossiamo, non andando sempre a valutare bene le sue condizioni o se sono sufficientemente presentabili e quindi pulite. Il Kit Pulisci Scarpe della Philips ti permetterebbe di avere le tue scarpe sempre pulite senza perdite di tempo. Acquistalo subito su Amazon con il grandissimo SCONTO del 56% prima che i pezzi finiscano.

La Philips ha realizzato questo splendido prodotto affinché le tue scarpe siano sempre pulite come nuove, e solo per adesso puoi acquistarlo a solo 13,13 euro, un AFFARE incredibile.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento. In occasione del Black Friday ti sarà molto utile visti i tanti acquisti che verranno effettuati soprattutto in questo periodo. Acquistando questo prodotto puoi ottenere anche 6 euro di buono ricaricando il tuo account Amazon di 60 euro.

Il Pulitore Scarpe che farà splendere le tue scarpe senza fatica

Il kit pulizia scarpe della Philips raggiunge fino a 500 rotazioni al minuto, ed ha tre spazzole intercambiabili tra cui scegliere per l’utilizzo in base al materiale delle tue scarpe. Le spazzole si adattano bene alle tue esigenze: dura per gomma, morbida per tela, spugna per pelle e camoscio.

Molto facile da utilizzare, inumidisci la spazzola con acqua e sapone per pulire e asciuga con un panno quando hai finito. Semplice da portare con te ovunque, compatto, leggero e potente.

Vuoi scarpe sempre pulite senza perdere troppo tempo per la pulizia? Vuoi pulire le tue scarpe con un pulitore che rispetta la composizione delle tue scarpe e allo stesso tempo efficace? Acquista subito il Pulitore Scarpe della Philips, in SUPER SCONTO. Semplifica la tua vita e non perdere altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.