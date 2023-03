Proteggiti dai sinistri stradali con la Dash Cam per Auto in OFFERTA

Dash Cam per Auto per catturare immagini ad alta definizione a bordo della tua auto, ora a buon prezzo su Amazon.

L’unico modo per proteggerti da eventuali sinistri stradali, con un dispositivo capace di catturare prove da esibire alle Forze dell’Ordine, è acquistare una pratica Dash Cam per Auto, che puoi temporaneamente trovare scontata su Amazon del 17%.

Registra ciò che ti circonda con la Dash Cam per Auto

Questa Dash Cam per Auto è dotata di risoluzione 1080p, che assicura un frame rate di 30 fps, così da ottenere video nitidi anche quando guidi ad alte velocità, mentre, attraverso lo schermo da 3″, potrai osservare facilmente e velocemente i momenti che desideri.

Supporta il grandangolo da 170°, così da avere una visione più ampia, priva di angoli ciechi, ottenendo riprese più complete e una migliore esperienza visiva.

L’apertura dell’obiettivo garantisce una migliore visibilità nelle riprese notturne, anche grazie alla tecnologia WDR, che le rende più luminose.

Per quanto riguarda il display LCD da 3″, è molto utile per ottenere immagini più nitide e visualizzare correttamente anche le parti più veloci della registrazione.

Ovviamente, le registrazioni ti aiuteranno a prevenire eventuali controversie, perché hanno valore di prove nelle richieste di risarcimento assicurative.

Potrai abilitare l’utile sensore G così che, se qualcuno dovesse impattare contro la tua auto, la Dash Cam per Auto interromperà la registrazione per salvarla in una cartella di emergenza.

Per utilizzare la modalità parcheggio 24 ore su 24, è necessario un kit di cablaggio dell’interfaccia per l’alimentazione continua.

La Dash Cam per Auto è un dispositivo molto utile per tutelarsi in caso di sinistri stradali, ottenendo delle registrazioni in alta definizione da far valere come prova in caso di controversia.

