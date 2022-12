Proteggi i tuoi piedi, con le solette Gel Active Sport

Le solette Gel Active Sport sono perfette per tenere i tuoi piedi al sicuro e donare loro comfort, durante le tue sessioni di allenamento

Scholl, da sempre, si prende cura dei tuoi piedi, in qualsiasi momento della giornata. Ha creato, infatti, delle solette Gel Active Sport perfette per donarti comfort durante gli allenamenti. Se le acquisti ora, su Amazon, potrai risparmiare il 26%. Con l’acquisto periodico, invece, risparmierai un ulteriore 10/15%. Non lasciarti sfuggire questa occasione.

Queste solette sono progettate per dare sostegno durante l’attività sportiva, seguendo la forma anatomica del piede e adattandosi perfettamente al plantare delle scarpe. Compatibili con tutti i tipi di scarpe: sportive, da lavoro, antinfortunistiche e anche scarpe di tutti i giorni.

Il comfort delle solette Gel Active Sport di Scholl

Il professionista per i tuoi piedi ha prodotto queste fantastiche solette che svolgono una triplice azione: offrono supporto all’arco plantare, ammortizzano e assorbono gli urti dovuti all’impatto con le superfici.

Le solette Gel Activ Sport aiutano ad assorbire i micro urti e l’eccessiva pressione esercitata sotto il piede durante l’attività sportiva, riducendo lo sforzo delle articolazioni. Grazie al rivestimento Fresh Feet con tecnologia antiodore i piedi rimangono freschi e asciutti per tutto il giorno.

La confezione che riceverai contiene un paio di solette per scarpe da uomo Scholl Gel Activ Sport, adatte per scarpe di misura compesa tra il 40 e il 46.5, ritagliabili per regolarne la vestibilità.

Grazie al loro comfort, le solette Gel Activ Sport sono perfette per le tue attività all’aperto o al chiuso. In questo modo, non avrai più scuse per iniziare ad allenarti, perché con Scholl la comodità è garantita, ed i tuoi piedi, a fine allenamento, ringrazieranno. Approfitta ora dell’offerta Amazon.