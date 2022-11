PROMOZIONE BLACK FRIDAY sulle scarpe Reebok completamente vegane

Il modello non solo è di tendenza me è composto da materiali privi al 100% di prodotti di origine animale!

Anche nella scelta dell’abbigliamento è possibile essere green e più sostenibili. Se, ad esempio, amate lo stile casual e sportivo vi proponiamo le Scarpe da ginnastica Reebok Club C Vegan, un modello non solo di tendenza ma completamente vegano! Ad oggi in occasione del Black Friday sono in promozione su Amazon con uno sconto del 15%.

Approfittate dell’offerta se nel vostro piccolo volete sostenere il pianeta e lanciare un messaggio green a chi vi sta intorno in modo davvero originale!

Le caratteristiche delle scarpe da ginnastica Reebok vegane al 100%

Reebok è un marchio globale di ispirazione americana legato profondamente al mondo del fitness e del movimento in generale. Con il suo modello Club C Vegan ha voluto mettersi completamente a sostegno del pianeta sensibilizzando a modo suo le nuove generazioni.

La versione vegan delle classiche Reebok Club C 85 è composta da materiali (comprese le colle e i colori) privi al 100% di prodotti di origine animale. Anche il design rispecchia lo stesso principio: la “V” in rilievo sul tallone e la grafica “Reebok Vegan” sulla soletta interna permettono di lanciare un messaggio.

Lo stile minimal prende ispirazione dal mondo del tennis e dal gusto retrò anni Ottanta, con tocchi aggiuntivi che rendono la scarpetta unica nel suo genere. La fodera è in tela, la suola in gomma ed è dotata di chiusura è stringata. Il valore aggiunto è rappresentato dai dettagli di colore acceso che non la lasciano passare inosservata.

In occasione del Black Friday le Scarpe da ginnastica Reebok Club C Vegan sono in promozione su Amazon con uno sconto del 15%, quindi a poco più di 49 euro con spedizione gratuita. Pronti ad indossare una vera e propria leggenda degli anni Ottanta reinterpretata in chiave moderna e vegan? Oggi è l’occasione giusta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.