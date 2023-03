PROMO PAZZIA: Super realme GT POTENTISSIMO in SCADENZA

Folle promo, smartphone potentissimo realme GT. Capacità incredibili ma l'offerta sta per scadere, per adesso su Amazon

Lo smartphone che viene direttamente da Marte, che ha la forza e la potenza degli Dei. Non è uno smartphone normale, e ovviamente l’offerta sta anche per scadere. Eh, quindi? Acquista subito realme GT NEO 3 8+256GB Display Super OLED, NFC, la promozione è davvero spaziale. Sta per scadere, muoviti. Sta per scadere, muoviti corri su Amazon.

Puoi acquistare subito realme GT, smartphone potentissimo a solo 399 euro. Non è uno scherzo, risparmi anche 200 euro. La promozione più abbacinante e tremenda della giornata, ma sta per finire. realme GT NEO 3 ti può arrivare a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento Amazon Prime, molto utile per garantire rapidità e sicurezza di trasporto e consegna. Questo articolo ha anche il bollino “scelto da amazon” che mette in evidenza prodotti con buone valutazioni e a prezzo conveniente disponibili per la spedizione immediata.

Le caratteristiche assurde, marziane di realme GT NEO 3, potentissimo e solo oggi su Amazon

Questo prodotto ha un processore fortissimo, Dimensity 8100 5G, prestazioni top di gamma marziane, meravigliose. Il caricabatterie SuperDart da 80 W incluso nella confezione ti consente di passare dallo 0 al 50% di carica in soli 12 minuti, potenza. La batteria è a lunga resistenza, mantiene la sua capacità nel tempo. Display molto ampio da 6,7 pollici, ha una frequenza di aggiornamento da 120 Hz e oltre 1 miliardo di colori per una accuratezza cromatica e di visione di livello altissimo. Fotocamera super grandangolare e macro fotocamera da 4cm. Smartphone prodigioso.

Desideri un telefono marziano? L’offerta è clamorosa e lo smartphone potentissimo: acquista subito realme GT NEO 3 8+256GB Display Super OLED, promo in scadenza solo per adesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.