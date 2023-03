PROMO BOOM: Xbox controller solo per oggi su Amazon

La promo è super per il controller Xbox originale. Sta per finire, quindi affrettati non perdere tempo corri su Amazon.

Quante volte avrai disintegrato il tuo vecchio controller Xbox? Oggi però te ne propongo uno magnifico a prezzo piccolissimo per pochissimo tempo. L’offerta sta per scadere. Acquista subito il controller Xbox Wireless prima che il prezzo cambi, la promo sta per finire. Affrettati non perdere altro tempo.

Puoi acquistare in super promo il controller Xbox a solo 50,99 euro. Lo sconto è del 15% più ulteriori 2,55 euro di sconto in fase d’acquisto, e quindi risparmi moltissimo per un prodotto che difficilmente si può trovare in sconto su Amazon.

Questo Xbox controller wi fi può arrivare a casa tua con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento Amazon Prime, molto utile per garantire rapidità e sicurezza di trasporto e consegna.

ECCO LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO QUESTO CONTROLLER PER LA TUA XBOX DAVVERO SUPER

Questo prodotto è caratterizzato da superfici modellate e da una geometria raffinata per un maggiore comfort durante il gioco.

Regola il controller secondo le tue esigenze con la mappatura dei pulsanti personalizzata. e puoi collegare le cuffie compatibili tramite il connettore jack da 3,5 mm. Controller originale, qualità superiore.

Acquisisci e condividi all’istante contenuti come screenshot, registrazioni e molto altro con il nuovo pulsante Condividi. Tecnologia Bluetooth per giocare senza fili su console, PC Windows 10, tablet e telefoni Android.

L’offerta è super e purtroppo sta per scadere. Quindi? Acquista subito il controller Xbox wi fi originale, in mega offerta solo per adesso su Amazon.

