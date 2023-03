PROMO BOMBA: Notebook al 51% di SCONTO per poche ORE

Il notebook perfetto per lavorare e studiare, a prezzo assurdo. Per pochissimo tempo puoi approfittarne, solo per adesso su Amazon.

Le offerte quelle vere, sono difficile da trovare, ma adesso solo per adesso puoi acciuffare un notebook dalle qualità formidabili ad un prezzo piccolissimo. Ma cosa stai facendo ancora qui, ci pensi? Ci rifletti? Non perdere altro tempo, acquista subito il Notebook Medion in alluminio Ram 4GB 128 SSD. La promo è davvero pazzesca per un notebook ottimo per lavorare e studiare.

Puoi acquistare solo per pochissimo tempo questo fantastico notebook a 219 euro e risparmiare 230 euro. La promo è effettivamente da pazzi, e sarebbe da folli non approfittarne e acquistare il prodotto. Cosa dovresti fare? Corri su Amazon.

Il magnifico notebook della Medion in promo oggi ti può arrivare a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento Amazon Prime, molto utile per garantire rapidità e sicurezza di trasporto e consegna.

Acquistando questo utilissimo accessorio per la tua auto hai l’opportunità di avere 6 euro di buoni Amazon ricaricando il tuo account di 60 euro.

Ecco tutte le caratteristiche che rendono prodigioso questo notebook

Questo prodotto ha un design leggero e moderno, flessibile da usare ti fa lavorare in maniera efficiente ovunque tu ne abbia bisogno.

Il display Full HD da 17,3 pollici è della dimensione ideale per il lavoro e l’intrattenimento. Allo stesso tempo, il bordo stretto dello schermo, abbinato alla cassa in alluminio grigio lo rende perfetto per robustezza ed estetica. Una bomba insomma.

Il processore Intel Celeron ti assicura prestazioni impressionanti, e la tecnologia di ricarica rapida carica la batteria del notebook dallo 0 all’80% circa entro 60 minuti.

La promo è devastante, meravigliosa, ma asta finendo è per pochissimo tempo. Quindi? Acquista subito il Notebook Medion in alluminio Ram 4GB 128 SSD, solo per adesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.