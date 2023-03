PROMO BOMBA: Google Pixel + Caricatore pochi pezzi disponibili

La promo è super, sono pochi i pezzi disponibili del binomio Google Pixel 6 e del caricatore. Solo per adesso su Amazon.

L’offerta è davvero una bomba, un device targato Google e il suo caricatore ad un prezzo bassissimo. I pezzi a disposizione, sono pochi. L’offerta è davvero incredibile quindi affrettati. Cosa aspetti? Acquista subito Google Pixel 6a e il caricabatteria da 30W, smartphone dalle qualità strabilianti a prezzo davvero super.

Puoi acquistare questo magnifico smartphone più il suo apposito caricatore a solo 369 euro anziché 488 euro, l’offerta è sensazionale. Risparmi oltre 110 euro, per un prodotto che difficilmente è in promo ad un prezzo davvero così basso.

Questo magnifico smartphone Google e il caricatore ti possono arrivare a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento Amazon Prime, molto utile per garantire rapidità e sicurezza di trasporto e consegna.

Questo prodotto è acquistabile con Cofidis, quindi pagabile in comode rate a tasso zero in base alle tue esigenze.

Ecco tutte le caratteristiche dello smartphone Google e del caricatore in super promo

Questo prodotto è dotato di Google Tensor il primo chip realizzato da Google, appositamente per Pixel. Il telefono è grazie a questo chip super intelligente, sicuro e potente. Google Tensor rende Google Pixel 6a veloce e reattivo, le app si avviano all’istante, pagine e immagini si caricano senza problemi con efficienza.

La batteria si adatta alle tue esigenze, dura almeno 24 ore e gestisce al meglio l’utilizzo delle app e non spreca energia. Il caricatore 30 W USB-C ricarica tutti i dispositivi compatibili in maniera potente ed efficiente.

Desideri uno smartphone fenomenale? Vuoi perderti una promo davvero molto conveniente? Non credo, acquista subito Google Pixel 6a e il caricabatteria da 30W, i pezzi rimasti sono pochi. Solo per adesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.