Così i film NON LI AVEVI MAI VISTI: scopri l’alleato per le serate cinema

Goditi un maxi schermo proiettato ad altissima definizione sul muro della tua casa: con il proiettore portatile, qualunque luogo diventerà il tuo cinema personale. Scopri di più.

La tua passione sono le serate cinema in casa, in compagnia di amici, del tuo partner, i tuoi bimbi… e tanto popcorn da sgranocchiare? Per non spendere ogni volta tanti soldi ed evitare di uscire con il freddo o la pioggia, porta il cinema direttamente fra le mura del tuo salotto con l’incredibile Proiettore WiFi YABER. Un mini videoproiettore portatile che ti seguirà ovunque, con schermo per proiezione incluso! Full HD per guardare le tue serie tv preferite, film, giocare con i videogiochi e tanto altro ancora.



Amazon te lo propone anche con un coupon sconto di 10€ da flaggare prima del checkout, che te lo farà pagare solamente 119.99€. Il mini proiettore YABER supporta la connessione cablata e WiFi sia per il sistema iOS che Android, la funzione mirroring non necessita nessun adattatore, diversamente dalla connessione cablata che per collegarsi a vari dispositivi a volte necessitano diversi adattatori, e può visualizzare direttamente dallo schermo dello smartphone compatibile con AirPlay , MiraCast, DLNA sul proiettore tramite mirroring.

Ricevi GRATUITAMENTE lo schermo a condensatore

Insieme al proiettore V2 viene fornito gratuitamente uno schermo a condensatore. Lo schermo a condensatore ha la più recente funzione Light, se lo osservi davanti, la luminosità dello schermo di proiezione aumenterà immediatamente del 50%. (Il lato oscuro dello schermo è la parte anteriore) La risoluzione reale è 720P. Il mini proiettore V2 Supporta il suono DoLbY con il sistema audio SRS offre un’ottima esperienza di percezione uditiva.

Ci stai ancora pensando!? Approfitta del coupon sconto di 10€ e ottieni il proiettore mini portatile a sole 129,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.