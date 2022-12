Profumo David Beckham, REGALO PER LUI a meno di 20 euro su Amazon

Il profumo David Beckham è un regalo gradito e anche molto economico, difatti se lo acquisti su Amazon ti costerà solo 19,19 euro.

Fai parte di quel gruppo di persone che acquistano tutti i regali un mese prima o sei di quelli che si riduce all’ultimo minuto? Se fai parte di quest’ultimo niente paura, abbiamo quello che fa per se ancora non hai comprato il regalo per un tuo amico, fidanzato, padre, cugino o altro. Se effettui adesso l’ordine su Amazon la confezione regalo con il profumo David Beckham arriverà a casa tua in tempo per Natale.

Non solo acquisti un regalo gradito ma lo fai anche ad un piccolo prezzo, difatti ti costerà solo 19,19 euro.

Confezione regalo David Beckham con profumo e deodorante

Il cofanetto regalo firmato David Beckham Bold Instinct contiene:

eau de toilette da 50 ml

deodorante da 150 ml.

Il profumo David Beckham Bold Instinct è una fragranza speziata, elegante e molto sofisticata. E il deodorante spray presenta l’omonima fragranza dell’eau de toilette, questo di asciuga rapidamente e lascia una sensazione prolungata di freschezza sulla pelle.

Tutte le fragranze David Beckham sono ispirate ad un’icona di stile e di successo nel mondo dello sport e non solo. Si tratta di un’ottima idea regalo, anche economica, che sicuramente verrà molto apprezzata da chi la riceve.

Se fai adesso l’ordine su Amazon il tuo pacco, con all’interno il profumo David Beckham Bold Instinct, arriverà a casa tua sabato 24 dicembre, in tempo per essere messo sotto l’albero e scartato il giorno di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.