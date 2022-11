Profumatore di ambiente: acquista la convenienza con il BLACK FRIDAY

Usare ventilatori e condizionatori d’aria per molto tempo in estate? Fai attenzione con la pelle secca e le vie respiratorie secche, ti serve un Dual 150. Possiamo aumentare l’umidità del 10% in 20 minuti con un ugello rotante a 360°. L’umidificatore Levoit può alleviare rapidamente la secchezza causata dal clima estivo e dagli elettrodomestici. Non c’è bisogno di capovolgere o montare l’umidificatore. Il riempimento è semplice e non ci sarà nessuna perdita d’acqua.

Umidificatore multitasking ad un prezzo wow

Oltre alla riduzione di umidità, l’accessorio funge anche da luce notturna. La luce può creare un’atmosfera calda, molto adatta per le camere da letto e dei bambini, che fa bene al sonno e agli occhi dei bambini. Rispetto ad altre marche di umidificatori, il Levoit è il più silenzioso, con meno di 28dB. Il consumo di energia elettrica costa circa 0,13 euro per 24 ore di utilizzo continuativo. Non dovrai pensare nemmeno alla sicurezza, perché l’umidificatore si spegnerà automaticamente quando non c’è acqua. Puoi usarlo in ufficio, in camera da letto e dei bambini, per avere un ambiente più asciutto e limitare i dolori fisici.

Rispetto ad altri prodotti, puoi aggiungere oli essenziali direttamente nel serbatoio, per avere un’aria purificata e profumata. Il design moderno si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento di casa. Il funzionamento a manopola rende possibile l’utilizzo da parte di persone di tutte le età, anche senza leggere il manuale.

A differenza di altri, questi serbatoi sono direttamente lavabili in lavastoviglie. Il materiale utilizzato è l’ABS, sicuro per i bambini e più resistente. La confezione contiene anche una spazzola per la pulizia. E’ un prodotto che vale la pena acquistare per la salute e, visto l’offerta Black friday, anche per il portafogli. Compralo ora, e regalati un’aria tutta da respirare.