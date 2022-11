Profuma la tua casa con il diffusore di oli essenziali in OFFERTA

Ricariche per diffusore di oli essenziali Airwick, per una casa profumata e un affare da non perdere

La casa è il nostro nido e, in quanto tale, dobbiamo renderla il più accogliente possibile. Con le ricariche per diffusore di oli essenziali Airwick, daremo all’ambiente che ci circonda un sentore unico e inebriante. Amazon ha creato uno sconto che ti permette di risparmiare, in base alla tua necessità di acquisto. Infatti, con l’acquisto singolo, risparmierai il 27%, ed avrai le ricariche a 21,75€. Se invece pensi che di questo prodotto tu ne abbia bisogno periodicamente, allora scegli l’acquisto periodico, e risparmia maggiormente, acquistandole a 19,58€. Qualunque sia la tua scelta, non puoi lasciarti scappare queste ricariche dal profumo unico ed inimitabile. Corri su Amazon e scegli l’alternativa adatta a te.

La confezione contiene 6 ricariche per il diffusore di oli essenziali Airwick, fragranza mandarino e arancia dolce. La ricarica è predosata, pronta per l’uso, senza necessità di aggiungere acqua; ricarica compatibile solo con le ricariche Airwick.

Apri il tuo cuore, ed il tuo naso, alle fragranze Airwick

Distendi i tuoi sensi con una nuvola di fragranza avvolgente, un infuso con oli essenziali naturali; sperimenta il potere dell’aromaterapia rivitalizzante e lasciati avvolgere dal profumo rilassante della lavanda. Il profumatore per ambienti ha 3 livelli di erogazione: minimo, intermedio e massimo, per offrire la quantità di aroma desiderato in ogni ambiente. Impostando l’erogazione su “minimo”, la tua ricarica durerà fino a 45 giorni.

Una volta impostata l’intensità della fragranza, il dispositivo rilascerà regolarmente la fragranza per 8 ore, poi si attiverà la modalità “standby” fino al giorno successivo. Accendi il diffusore alla sera, e lasciati avvolgere ogni giorno da una nuvola rilassante, per allentare la tensione causata dallo stress quotidiano. Grazie all’offerta di Amazon, potrai acquistare le ricariche ad un prezzo imbattibile, avendo l’opportunità di avere una casa avvolta da fragranze uniche nel loro genere.

