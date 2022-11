Grandi SCONTI anche gli amici a 4 zampe: scopri i prodotti per animali che fanno per te

I prodotti per animali in offerta con il Black Friday Amazon, per regalare qualità ai tuoi amici a 4 zampe, senza rinunciare al risparmio

Il Black Friday Amazon non è per sole persone, ma anche per gli amici pelosetti che riempiono le nostre giornate e le nostre vite. Puoi scegliere tra tanti prodotti che il sito mette a tua disposizione, approfittando di sconti fino al 60%. Tra i prodotti per animali in offerta, ci sono Pedigree Dentastix per l’igiene orale del cane, scontato del 32%; Frontline sia per cani che per gatti, per proteggere il tuo animale domestico da zecche, pulci, e similari, con sconti sostanziosi; Whiskas, cibo per gatti adulti, per regalare al tuo gatto un pasto da leccarsi i baffi.

Scopri i prodotti in offerta, e scegli quello adatto a te e al tuo amico a 4 zampe. Che sia per il miglior amico dell’uomo, o che sia per il felino che graffia i cuori, Amazon non ti chiede di rinunciare alla qualità, bensì di scegliere il risparmio, mantenendo alto il nome dei prodotti che propone.

Pedigree Dentastix Snack, per la igiene orale del cane

A soli 18,29€, potrai acquistare lo snack ideale per la pulizia dei denti del tuo cane, che pulisce i denti più difficili da raggiungere. Dentastix riduce la formazione del tartaro fino all’80%. Ha una consistenza studiata per pulire delicatamente, con l’utilizzo di ingredienti naturali e ad effetto benefico con lunga durata. Con una tripla azione per migliorare l’igiene orale del tuo cane, contribuisce a mantenere le gengive sane. E’ una merenda sana e con pochi grassi, ed è solo uno dei tanti prodotti per animali che troverai in offerta su Amazon.

Proteggi il tuo cane da zecche, pulci e larve, con Frontline Combo

Fronline Combo elimina in modo rapido e duraturo pulci, zecche, pidocchi; combatte l’infestazione in atto e protegge da nuove infestazioni; protegge il cane e l’ambiente in cui vive. Un’unica applicazione lo protegge per un mese. Per utilizzarlo, apri i peli alla base del collo, sul dorso dell’animale, tra le scapole, e poni l’apice della pipetta sulla pelle, schiacciandola fino al completo svuotamento. La confezione è da 3 pipette per cani di taglia M, con un peso compreso tra 10 e 20 kg. Il prodotto può essere utilizzato dalla cagna sia durante la gravidanza che nel periodo dell’allattamento. Acquistalo a soli 21,99€.

Proteggi il tuo gatto da zecche, pulci e pidocchi, con Frontline Spot On

Questo prodotto ti aiuta a proteggere il tuo gatto da zecche, pulci e pidocchi, tenendo lui, e chi gli sta attorno, al sicuro. E’ facile da applicare, aprendo i peli alla base del collo, sul dorso dell’animale, tra le scapole, e ponendo l’apice della pipetta sulla pelle. La pipetta va schiacciata in due punti, sulla pelle, finché il prodotto non sia stato completamente rilasciato sull’animale. La confezione contiene 4 pipette per gatti. Acquistalo a soli 18,59€.

Nutri il tuo gatto con la qualità Whiskas

Whiskas è un alimento umido completo per gatti adulti, sviluppato con i nutrizionisti di Waltham. E’ un cibo sano, completo e bilanciato, che ti permette di prenderti cura dal tuo gatto. Con lo sconto Amazon, avrai un ottimo rapporto qualità-prezzo, perché la confezione da 84 buste Whiskas, da 100 gr, sarà tua a 32,39€. Sarà una dieta anche variegata, in quanto troverai 21 buste con pollo, 21 buste con salmone, 21 buste con manzo e 21 buste con tonno in gelatina.

I prodotti per animali, scontati con il Black Friday Amazon, ti aspettano, per permettere al tuo amico a 4 zampe di godere della massima qualità, e per regalarti il piacere del risparmio, in un semplice click.

