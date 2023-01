PROBLEMI DI SPAZIO? Scopri la VAPORIERA COMPATTA

Cucinare light è un gioco da ragazzi con la vaporiera multicottura a 3 piani. Non avrai alcun problema di spazio grazie al suo design compatto, impilabile e infilabile ovunque nella tua cucina. Scoprila ad un super prezzo.

Sei nel pieno del mood “back in shape”, ovvero “tornare in forma”? Allora sicuramente sai bene quanto sia importante cucinare non solo gli alimenti giusti, ma anche nella maniera giusta. Il metodo di cottura più leggero e perfetto per chi è a dieta è certamente quello a vapore, che viene divinamente se si utilizza una apposita vaporiera. Quella della Russell Hobbs, che trovi su Amazon, è una vaporiera da 7 litri che ha decisamente una marcia in più: pur avendo 3 piani di cottura e un bel serbatoio da 500ml, ha un design super compatto e minimalista che ti permette di riporla senza crearti problemi di spazio.

Nel suo elegante colore nero opaco, questa vaporiera presenta un timer da 60 minuti per impostare la cottura del tuo cibo, e cucina 3 tipologie di cibi diversi contemporaneamente nei suoi 3 scompartimenti. Ovviamente puoi scegliere di utilizzarne anche solo uno o due, e all’acquisto riceverai inclusa anche una comoda ciotola per il riso. Perché il riso nella vaporiera è tutta un’altra storia…

Lavabile in lavastoviglie e senza BPA

La piccola e compatta vaporiera multifunzione è lavabile in lavastoviglie, il che ti renderà ancora più semplice utilizzarla anche tutti i giorni. La cottura a vapore è il modo più leggero che ci sia per cucinare piatti deliziosi, e con la vaporiera compatta potrai farlo quando vuoi conservando la maggior parte degli antiossidanti contenuti nelle verdure per preparare piatti gustosi ma soprattutto sani.

Cosa aspetti? Ordina subito la vaporiera compatta, in assoluto la più venduta su Amazon per la sua categoria, pagandola solamente 49.99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.