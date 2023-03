PREZZO SHOCK per un NOTEBOOK Asus: solo per OGGI

Offerta super, solo per oggi per questo magnifico Notebook Asus. Dispositivo eccellente, super promo per adesso su Amazon.

Il device di super successo della Asus, oggi in super sconto su Amazon ad un prezzo incredibile. L’offerta è davvero impareggiabile, e puoi coglierla solo per oggi su Amazon. Acquista subito ASUS Vivobook FHD Intel Core 11ma generazione i7 RAM 8GB, 512GB SSD, solo per adesso su Amazon.

Puoi acquistare subito questo fantastico Notebook a solo 784,18 euro anziché 999 euro, l’offerta è davvero superlativa, le capacità di questo device sono davvero un portento. Risparmi oltre 200 euro, lo sconto è del 22% per un dispositivo di qualità super e molto performanti.

Questo fantastico notebook ti può arrivare a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento Amazon Prime, molto utile per garantire rapidità e sicurezza di trasporto e consegna.

Questo prodotto è acquistabile con Cofidis, quindi pagabile in comode rate a tasso zero in base alle tue esigenze..

Ecco tutte le caratteristiche di questo ottimo Notebook Asus

Questo prodotto avendo il supporto r l’ausilio di Asus OLED ti consente immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche, con una gamma di colori di livello cinematografico.

Alimentato dal processore Intel fino a Core i7 di ultima generazione con 8 GB di memoria, VivoBook permette prestazioni necessarie per portare a termine qualsiasi attività. Dotato di sensore di impronte digitali integrato nel touchpad, non è necessario inserire sempre la password.

Leggero, colore argento e ulta sottile, è facile da trasportare.

Desideri un nuovo notebook dalle eccellenti qualità a prezzo bassissimo? L’offerta sta per finire, solo per oggi acquista subito ASUS Vivobook FHD Intel Core 11ma generazione i7 RAM 8GB, 512GB SSD, solo per adesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.