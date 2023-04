PREZZO SHOCK per Honor Band 7 al suo MINIMO STORICO su Amazon

Non perdere l’occasione di mettere le mani su una delle migliori smart band sul mercato, l’HONOR Band 7, ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 44,90€! Tutto questo grazie al coupon sconto di 5€ da applicare prima del checkout.

L’HONOR Band 7 è dotata di numerose specifiche tecniche che la rendono un dispositivo indispensabile per monitorare la tua salute e il tuo fitness. Uno dei suoi punti di forza è il display AMOLED a colori da 1,47 pollici, che offre una visione chiara e nitida delle tue informazioni. Grazie alla protezione impermeabile 5ATM, puoi tranquillamente indossare la tua HONOR Band 7 mentre nuoti o ti immergi in acqua fino a 50 metri di profondità.

Per quanto riguarda le funzionalità di monitoraggio della salute, l’HONOR Band 7 offre un sensore ottico per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno e il rilevamento del ciclo mestruale per le donne. Con questi strumenti a portata di mano, potrai mantenere un controllo costante sulla tua salute e il tuo benessere.

Il dispositivo è anche un ottimo strumento per il fitness

Grazie alle sue 95 modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e yoga. Inoltre, l’HONOR Band 7 è dotata di una funzione di assistente vocale che ti permette di ricevere chiamate e leggere messaggi senza dover tirare fuori il telefono.

Per garantirti una durata della batteria ottimale, l’HONOR Band 7 è dotata di una batteria da 180mAh che garantisce fino a 14 giorni di autonomia con un singolo ciclo di carica. In questo modo, non dovrai preoccuparti di caricare la tua smart band ogni giorno.

HONOR Band 7 è uno strumento tecnologico completo e indispensabile per chiunque desideri monitorare la propria salute e il proprio fitness. Con un prezzo di soli 44,90€ grazie al coupon per avere 5€ di sconto, non puoi perderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.