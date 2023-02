PREZZO SCONTATISSIMO per il robot aspirapolvere Rowenta

Approfitta ora dell'offerta che abbiamo trovato per te e acquista ora su Amazon il robot aspirapolvere Rowenta risparmiando più di 50 euro dal costo iniziale.

Le vendite dei robot aspirapolvere sono in netta crescita, ormai sono in tantissimi coloro che vogliono avere più tempo per sé e meno tempo speso nelle pulizie domestiche. Se anche tu vuoi qualcuno che faccia le pulizie al posto tuo abbiamo quello che fa per te, un prodotto che non solo possiede grandi caratteristiche ma che è in super sconto. Difatti se acquisti ora su Amazon il robot aspirapolvere Rowenta risparmi più di 50 euro dal costo iniziale.

Rowenta da sembra progetta prodotti per la casa di una qualità superiore, quindi stai risparmiando su un elettrodomestico che ti assicura grandi prestazioni e durata a lungo termine.

Robot aspirapolvere Rowenta: sensori a infrarosso, autonomia di 150 minuti e 3 modalità di pulizia

Da oggi mentre lui pulisce tu potrai riposare o uscire a fare una passeggiata. La pulizia sarà davvero completa in quanto il robot aspirapolvere Rowenta possiede 2 spazzole laterali per pulire gli angoli e arrivare anche nelle zone difficili da raggiungere e presenta poi 1 spazzola centrale motorizzata per raccogliere polvere e detriti sia sui pavimenti che sui tappeti.

Grazie al sistema di navigazione automatico con sensori infrarossi anticaduta, il robot è in grado di riconoscere gli oggetti e schivare gli ostacoli. E poi l’app gratuita Rowenta Robots, per iOS e Android, consente di comandare il robot anche quando sei fuori casa ed è anche compatibile con gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Assistente Google. Questo significa che gestisci il tuo robot con un click o con la tua voce.

L’aspirapolvere Rowenta è efficace su tutte le superfici infatti è in grado di salire su moquette e tappeti alti fino a 15 mm per risultati di pulizia elevati praticamente ovunque. Scegli la modalità di pulizia in base alle tue esigenze per una pulizia completa della casa tra le 3 disponibili:

modalità Auto

modalità Auto Express per sessioni più veloci di 30 minuti

per sessioni più veloci di 30 minuti modalità Wall-Follow per pulire lungo pareti e angoli.

Ma la grande peculiarità che distingue questo robot dagli altri in commercio è la batteria agli ioni di litio a lunga durata che garantisce prestazioni elevate assicurando fino a 150 minuti di autonomia con una sola carica. Una tempistica tale da coprire fino a 150 metri quadrati di casa. Terminata la pulizia il robot torna da solo alla base per ricaricarsi.

Cosa aspetti? Approfitta ora dell’offerta che abbiamo trovato per te e acquista ora su Amazon il robot aspirapolvere Rowenta risparmiando più di 50 euro dal costo iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.