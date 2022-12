PREZZO PIU’ CHE DIMEZZATO sulla Fresa per unghie professionale multiaccessoriata

Con ben 10 accessori in dotazione è possibile ottenere manicure e pedicure perfette

Manicure e pedicure perfette possono essere realizzate facilmente a casa grazie alla Fresa per unghie professionale marcata Beurer che ad oggi è disponibile su Amazon in super offerta con uno sconto pazzesco del 56%.

Il prodotto comprende ben 10 accessori ed è acquistabile a meno della metà del prezzo di base. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso i punti di ritiro adibiti.

Fresa per unghie professionale Beurer: accessori in dotazione e modalità d’uso

La Fresa per unghie professionale Beurer è lo strumento perfetto per ottenere manicure e pedicure accurate senza rivolgersi ad un centro estetico.

Il set per manicure ha un’impostazione di velocità continua, una rotazione in senso orario e antiorario, e un cappuccio protettivo per la polvere delle unghie. La superficie dell’impugnatura è morbida ed ergonomica, inoltre la luce a LED consente di illuminare la parte da trattare per risultati ottimali.

Grazie ai numerosi accessori in dotazione è possibile rendere mani e piedi perfetti. Gli strumenti inclusi nel kit sono i seguenti: cono di zaffiro a grana fine per rimuove pelle secca, calli o duroni; disco in zaffiro a grana fine e a grana grossa per limatura e lavorazione delle unghie; cono feltro per levigare e lucidare il bordo dell’unghia dopo la limatura e pulire la superficie dell’unghia; fresa a fiamme per il trattamento delle unghie incarnite; fresa ad ago per estrarre unghie incarnite e fresare frammenti di unghie morte; cono in zaffiro lungo a grana grossa per una rimozione rapida di duroni spessi o calli consistenti presenti sulle piante dei piedi e sui talloni; accessorio in carta abrasiva adatto per rimuovere la pelle secca sui talloni o per levigare le unghie.

La Fresa per unghie professionale e multiaccessoriata della Beurer ad oggi è disponibile su Amazon in super offerta con uno sconto pazzesco del 56%. Un’idea regalo perfetta ed economica per le vostre amiche e colleghe!

