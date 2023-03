Prezzo MOSTRUOSO: Monitor ATOMICO promo per oggi, in SCADENZA

Il monitor è perfetto, pazzesco perché l'offerta è a dir poco meravigliosa. Cosa aspetti? Aggiungi al carrello, la promo sta per finire, solo per adesso su Amazon.

Un Monitor con queste qualità a questo prezzo, è una roba davvero eccezionale, e per adesso su Amazon puoi approfittare di un’offerta incredibile. La promo sta per scadere, perché perdere questa opportunità? Acquista subito il Monitor PC Oversteel Krypto da 24 pollici Full HD, ad un prezzo davvero impareggiabile, ma momentaneamente.

Puoi acquistare questo fantastico prodotto per il tuo pc e per il Gaming a solo 133,55 euro, promo davvero incredibile. L’offerta è al momento attiva ma in scadenza, quindi affrettati. Poco tempo.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai ricevere a casa il tuo Monitor con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per garantire rapidità e sicurezza.

Questo prodotto è acquistabile con Cofidis, quindi pagabile in comode rate a tasso zero in base alle tue esigenze. Inoltre si qualifica per il 33% di sconto sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC.

ECCO TUTTE LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO QUESTO MONITOR OTTIMO E CONVENIENTE

Questo prodotto ha un tempo di risposta ottimale, tutti i movimenti vengono catturati istantaneamente nel gioco. La fluidità delle immagini garantita dalla frequenza di aggiornamento di 165 Hz è strepitosa grazie al supporto di G-Sync e Freesync, che consentie di ottenere il massimo dalla scheda grafica.

Design con display senza cornice, elimina l’affaticamento della vista grazie alla tecnologia Low Blue Light e Flicker Free. La retroilluminazione a LED viola permette quella peculiarità in più che fa la differenza.

Il momento di cambiare Monitor è arrivato, l’offerta è strepitosa. Acquista subito in super promo, il Monitor PC Oversteel Krypto da 24 pollici Full HD, solo per adesso in super offerta sul sito di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.