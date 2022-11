PREZZO MINIMO per la piastra a induzione multifunzionale e sostenibile

In cucina lo spreco di energia può essere notevolmente ridotto utilizzando una piastra ad induzione al posto dei tradizionali fornelli a gas. Con un dispositivo del genere, infatti, il 90% dell’energia assorbita è trasformata in calore per cucinare e viene diffusa solamente nel luogo in cui serve, ovvero sul fondo della padella. Approfittate dell’offerta Amazon sulla Piastra a induzione marcata Cecotec: con uno sconto del 26% potrete acquistarla a soli 36,90 euro.

La piastra a induzione Cecotec è un alleato perfetto in cucina, soprattutto per chi ama mangiare in modo sano limitando le spese in bolletta. I suoi 2000 W di potenza consentono, infatti, di cucinare più velocemente e più facilmente. È possibile scegliere tra 10 livelli di potenza con una temperatura regolabile tra 60°C e 260°C .

Il piano presenta un display Full Crystal, un controllo touch e un design elegante grazie ad una superficie in vetro smaltato ad alta resistenza che è anche facile e veloce da pulire. Oltre alla modalità manuale, dispone di 4 programmi preconfigurati per una facile cottura di ogni alimento: tenere caldo, zuppa, caffè e riso.

Il dispositivo è dotato di termostato con protezione contro il surriscaldamento che spegne la piastra in caso di eccesso di calore, e di timer digitale fino a 180 minuti con sistema di conto alla rovescia per indicare la durata della cottura. Se si è fuori casa, è possibile anche programmare la cottura fino a 24 ore prima con uno spegnimento automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.