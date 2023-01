PREZZO MINI su Amazon per la Bilancia pesapersone di ultima generazione

Se dopo le infinite feste natalizie avete deciso di mettervi in riga e state seguendo una dieta sana e regolare, non può mancare in casa una bilancia affidabile che monitori l'andamento del vostro peso e i progressi fatti. Quello che fa per voi è la Bilancia pesapersone elettronica marcata Imetec

L'articolo di ultima generazione

Bilancia pesapersone elettronica Imetec: caratteristiche e funzionalità

La Bilancia pesapersone elettronica Imetec è un valido aiuto per chi cerca di controllare e seguire con regolarità le variazioni del peso corporeo, soprattutto se si sta seguendo una dieta o un allenamento specifico.

L’ampio display LCD da 74×50 mm consente una perfetta visibilità del peso. In più mantiene in memoria le ultime 7 rilevazioni e le trasforma in un grafico facile da leggere: in questo sarà facilissimo monitorare l’andamento fisico così da regolarsi di conseguenza con l’alimentazione o l’attività sportiva.

La portata massima è di 180 kg, con la selezione dell’unità di misura tra kg e lb. Il dispositivo è comodo per tutta la famiglia perché la tecnologia 4G sensor consente una rilevazione immediata del peso corporeo e la possibilità di memorizzare i dati fino a 4 utenti.

La pedana, in vetro temperato con angoli arrotondati, ha un’ampia superficie ed è sempre pronta all’uso grazie al sensore di accensione e spegnimento automatico. Inoltre l’articolo è sottile e ultra leggero quindi può essere trasportato ovunque in casa o anche in palestra.

La Bilancia pesapersone elettronica marcata Imetec

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.