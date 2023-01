PREZZO MINI per l’Apple iPhone XR ricondizionato IN OTTIME CONDIZIONI

È l'occasione perfetta per fare un acquisto eco-friendly risparmiando un bel po'!

Avete intenzione di regalare o regalarvi uno smartphone nuovo? Se volete optare per un’alternativa sostenibile che, oltre a farvi risparmiare, aiuterà l’ambiente limitando gli sprechi vi consigliamo questo Apple iPhone XR ricondizionato. Ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 35%.

Potrete acquistare l’articolo in ottime condizioni a soli 319,99 euro, risparmiando così quasi 180 euro. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Apple iPhone XR ricondizionato: caratteristiche e funzionalità

Apple iPhone XR ricondizionato in offerta su Amazon è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati. Il modello è completamente funzionante ed in buone condizioni.

È dotato di un display Super retina con lcd all‑screen multi‑touch da 6,1 pollici e tecnologia ips. È resistente a polvere e acqua, con il funzionamento garantito in una profondità massima di un metro fino a 30 minuti.

La qualità degli scatti è assicurata grazie ad una fotocamera da 12mp con stabilizzazione ottica dell’immagine (ois) e fotocamera anteriore truedepth da 7mp. Il modello dispone di modalità ritratto, illuminazione ritratto, controllo profondità e smart hdr. Inoltre è dotato di Face id, il riconoscimento del volto tramite la fotocamera anteriore.

La capacità della memoria è di 128 GB e la batteria supera l’80% di capacità rispetto al modello nuovo. L’articolo viene fornito con uno strumento di rimozione SIM, un caricabatteria e un cavo di ricarica (cuffie e scheda SIM non sono incluse). Le condizioni estetiche sono perfette: non presenta nessun danno a parte un piccolo numero di graffi superficiali sullo schermo che risultano invisibili quando il cellulare è acceso.

Fate una scelta eco-friendly ed optate per questo Apple iPhone XR ricondizionato: ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 35% quindi a poco meno di 320 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.