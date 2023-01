PREZZO MINI per la Borraccia termica con indicatore temperatura LED

La bottiglia è in grado di conservare per ore nelle stesse condizioni termiche sia le bevande bollenti che quelle fredde

Che siate a lavoro, in viaggio o al parco, non potrete fare a meno di questa Borraccia termica marcata Flintronic adatta a mantenere alla stessa temperatura le bevande sia calde che fredde. Ad oggi l’articolo è in offerta su Amazon con uno sconto top del 15%.

Potrete acquistare la bottiglia a poco più di 14 euro, con spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per velocizzare ancora di più i tempi basterà attivare in modo totalmente gratuito un abbonamento Prime: potrete avere la vostra borraccia direttamente a casa domani stesso!

Le tue bevande preferite sempre a portata di mano con la Borraccia termica Flintronic

La Borraccia termica marcata Flintronic è ideale da usare in ogni occasione, che siate in ufficio, a fare sport, in giro per la città o al parco.

È in grado di conservare nelle condizioni iniziali qualsiasi tipo di liquido: mantiene il calore al di sopra di 42 ° C per un massimo di 6 ore e il raffreddamento al di sotto di 10 ° C per un massimo di 5 ore. Sia la parete interna che quella esterna sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità e per uso alimentare .

La bottiglia speciale è dotata anche di un display LED che può essere anche immerso totalmente nell’acqua senza nessun pericolo. Basterà toccare lo schermo e la temperatura del liquido contenuto verrà visualizzata. La batteria al litio di cui è munita ha grandissima capacità: lo schermo si spegne automaticamente quando non è in uso e può raggiungere una durata di carica fino a 2 anni.

Date le sue caratteristiche, questa tazza da viaggio è quindi il compagno ideale per qualsiasi spostamento e può essere sfruttata anche come ottima idea regalo per amici e parenti. Ad oggi la Borraccia termica marcata Flintronic è in offerta su Amazon con uno sconto top del 15%, approfittatene al più presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.