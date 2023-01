PREZZO MINI per la Bilancia intelligente che calcola anche le CALORIE dei cibi

In questo modo seguire una dieta sana ed equilibrata sarà un gioco da ragazzi!

Con l'anno nuovo avete finalmente deciso di seguire una dieta sana ed equilibrata? Allora non può mancare nella vostra cucina questa ottima Bilancia intelligente marcata ACCUWEIGHT, un alleato perfetto che vi aiuterà in modo semplice a mantenere il giusto equilibrio nutrizionale.



Seguire la dieta sarà più facile che mai con la Bilancia da cucina digitale

La Bilancia digitale marcata ACCUWEIGHT è uno strumento prezioso non solo per pesare precisamente il tuo cibo ma anche per calcolare l’assunzione di calorie.

Il dispositivo offre un’analisi nutrizionale dettagliata così da avere la possibilità di abbinare i piatti in modo salutare. Si può, infatti, avere una panoramica completa di energia, proteine, grassi e carboidrati da calcolare per giorno, settimana, mese o anno.

È dotata di quattro unità di misura (g, ml, lb e oz) per pesare qualsiasi tipo di alimento in modo perfetto grazie a quattro sensori di carico ad alta precisione. Con la funzione tara, è possibile tener conto automaticamente del peso del contenitore ottenendo facilmente il peso netto degli ingredienti.

A rendere davvero speciale la bilancia è la connessione Bluetooth attraverso la quale si può utilizzare Apple Health o Fitbit. L’app dispone di un ampio database alimentare, in modo da offrire l’analisi dei nutrienti di oltre 80 mila dati sugli alimenti. In questo modo può essere seguito chiaramente l’alimento pesato fino a 1 anno tramite una serie di grafici. Puoi visualizzare e scegliere tra diversi periodi di tempo (1 giorno, 1 settimana, 1 mese o 1 anno e diversi nutrienti) e tra diversi elementi calcolare (energia, proteine, lipidi o carboidrati).

Seguire una dieta sana ed equilibrata sarà più facile che mai con la Bilancia digitale marcata ACCUWEIGHT.

