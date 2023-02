PREZZO MINI per il dispositivo TOP che riscalda casa e ti fa risparmiare

Il radiatore elettrico in vetro è in super offerta su Amazon: approfittane subito!

Con il costo dell’energia alle stelle, riscaldare casa in questo periodo risulta davvero dispendioso. Per ridurre le spese in bolletta, restando al calduccio, vi consigliamo questo Radiatore elettrico in vetro marcato Gridinlux. Ad oggi lo trovate su Amazon in offerta con uno sconto davvero conveniente del 23%.

Potrete acquistare il dispositivo a soli 129 euro, risparmiando più di 40 euro sul prezzo di listino. In più la spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Approfittate subito dell’offerta e il freddo gelido di questi giorni non sarà più un problema!

Casa calda senza stangate in bolletta con il Radiatore elettrico in vetro Gridinlux

Il Radiatore elettrico in vetro marcato Gridinlux offre un’efficienza termica altissima con un basso consumo energetico.

Ha una potenza di 2000 W ed è realizzato in vetro di alta qualità: date queste caratteristiche è in grado di riscaldare rapidamente 20 metri quadrati assicurando una temperatura costante. È possibile scegliere tra due potenze termiche in base alle proprie esigenze e, grazie all’autogestione efficiente della temperatura, limita i consumi inutili di energia.

Il dispositivo un design ultrasottile, leggero e compatto quindi risulta facile da trasportare in qualsiasi stanza. È dotato di uno schermo luminoso e un display touch in cui è possibile gestire il pannello di controllo in modo intuitivo e maneggevole.

Grazie alla sua connessione Wifi, è possibile gestire il radiatore anche da dispositivi elettronici o smart. Basterà scaricare sullo smartphone l’app “Tuya Smart” o sincronizzarlo con Google Home e Amazon Alexa. In questo modo potrete monitorare la temperatura o programmare l’accensione e lo spegnimento anche da remoto.

Cominciate a risparmiare in bolletta, rimanendo al caldo, con il Radiatore elettrico in vetro marcato Gridinlux. Ad oggi lo trovate su Amazon in offerta con uno sconto davvero conveniente del 23%, quindi a soli 129 euro anche rateizzabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.