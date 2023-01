PREZZO MINI per il Borsone da palestra pieghevole e super versatile

Il modello è impermeabile e può essere sfruttato anche in viaggio, in campeggio o per trasportare la spesa

Come primo buon proposito dell’anno hai finalmente deciso di iscriverti in palestra? Allora non potrai assolutamente fare a meno di questo Borsone da palestra marcato YANYUYNAY che è utilizzabile anche in mille altre occasioni. Ad oggi su Amazon è in offerta speciale con uno sconto conveniente del 15%.

Approfittando al più presto della promozione, potrai acquistare l’articolo a poco più di 22 euro. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Il Borsone da palestra pieghevole dai mille usi

Se ti sei appena iscritta in palestra, approfitta di questa super offerta Amazon sul Borsone da palestra marcato YANYUYNAY.

Il modello, realizzato in tessuto oxford impermeabile, è ultra leggero e super resistente all’acqua e all’usura. In più è pieghevole quindi non dà nessun ingombro e potrai riporlo in armadio o dove vuoi quando non ne hai bisogno.

La borsa ha una capacità fino a 45 litri per questo motivo è adatta a trasportare qualsiasi indumento o oggetto personale. È dotata di due comodi manici per trasportarla facilmente a mano e una fascia posteriore per fissarla eventualmente alla valigia.

Date le sue caratteristiche, l’articolo risulta multifunzionale ed utilizzabile davvero in tantissime occasioni. Può essere sfruttato non solo come borsone da palestra, ma anche per viaggiare, per la spesa, per pannolini, per andare a mare o per avventurarsi in campeggio o in lunghe escursioni.

Al suo interno sono presenti tasche di diverse misure per tenere in ordine e sempre a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno. Nello specifico è dotato di una tasca principale, una tasca di separazione per l’umido, uno scompartimento per il portafoglio ed uno per il cellulare.

Non perdere l’offerta speciale di Amazon sul Borsone da palestra marcato YANYUYNAY: ad oggi potrai acquistarlo con uno sconto conveniente del 15% quindi a poco più di 22 euro. Un vero e proprio affare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.