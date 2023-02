PREZZO MAI VISTO per il Tablet Samsung Galaxy TOP DI GAMMA

Il dispositivo di ultima generazione è in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 25%!

Lavora e divertiti con il tablet Android super compatto, semplicissimo da usare e dalle mille funzionalità! Parliamo del Samsung Galaxy Tab A7, ad oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto top del 25%.

Il dispositivo di ultima generazione è acquistabile a 149 euro, quindi con un risparmio conveniente di 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, fino al 31 marzo, avrete diritto ad un ulteriore sconto di 10 euro aggiungendo al carrello un prodotto della stessa categoria: approfittatene il prima possibile!

Samsung Galaxy Tab A7: il tablet Android compatto e super pratico

Il Samsung Galaxy Tab A7 è il dispositivo perfetto da portare sempre con sé, sia per esigenze lavorative che per divertirsi in vacanza o durante un lungo viaggio.

È dotato di un ampio display da 8,7 pollici, ma con cornice ridotta al minimo: in questo modo il rapporto schermo-corpo è più elevato ma le dimensioni totali rimangono ridotte. Ha uno spessore di 8,0 mm ed un peso di soli 366 g, così da consentirne il trasporto in borsa o nello zaino senza nessuno sforzo né ingombro. Inoltre la confortevole forma compatta non stanca le mani, anche se si utilizza il dispositivo per ore.

L’utilizzo è facilissimo e pratico, ed è possibile navigare nel maggiore comfort anche con una mano sola. Il menù movimenti e gesti, infatti, consente di tornare indietro, vedere le applicazioni recenti o tornare alla schermata iniziale scorrendo semplicemente con il pollice.

Il dispositivo è dotato di una memoria integrata da 64GB che consente di salvare video, foto e file ad alta risoluzione. In più la batteria da 5,100mAh offre un’autonomia altissima e quindi potrete stare stare tranquilli anche dopo ore di utilizzo fuori casa.

Ad oggi il Samsung Galaxy Tab A7 è in offerta bomba su Amazon con uno sconto top del 25%: potrete acquistare il tablet a soli 149 euro, un prezzo piccolissimo da sfruttare al volo!

