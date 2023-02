PREZZO FOLLE per questo monitor Acer da 24 pollici!

Se sei alla ricerca di uno schermo ottimo ma economico il monitor Acer è quello che fa per te.

E' disponibile su Amazon il monitor Acer Nitro KG241YAbii da 24 pollici a soli 109,90 euro invece di 149,00 euro.

Monitor Acer da 24 pollici, risparmi 40 euro e acquisti un prodotto dalle caratteristiche davvero interessanti

L’elegante supporto a tre rebbi di questo monitor Acer ti consente di risparmiare molto spazio sul tuo piano di lavoro. Inoltre, con un’inclinazione da – 5°a 15°, puoi riposare la vista e il collo e mantenere una posizione comoda ed ergonomica.

Una definizione senza pari con Nitro KG241YAbii. La tecnologia Acer Flickerless difatti elimina lo sfarfallio dello schermo attraverso la fornitura di un’alimentazione stabile al display. La velocità di aggiornamento fino a 75 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (VRB) di questo monitor Acer consentono di aggiornare rapidamente le immagini, rendendo le sessioni di gioco piacevoli e senza interruzioni. Vivi l’emozione di una perfetta esperienza di gioco con AMD FreeSync, e lo screen tearing sarà un ricordo grazie alla sincronizzazione della frequenza fotogrammi del display con quella della scheda video.

monitor Acer da 24 pollici

